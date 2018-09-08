Kokuya inceleme

Izmir'in hemen hemen her yerinden hissedilen pis lagım kokusu kentin bir numaralı gündeme maddesi haline geldi. Sosyal medya üzerinden Büyüksehir Belediyesi'ne ve Baskan Aziz Kocaoglu'na agır elestirilerde bulunan vatandaslar belediyenin kenette yasanan koku problemine karsı duyarsız kalmasını agır bir dille elestirdi. Baskan Kocaoglu ve bürokratlarına elestiriler sadece vatandaslarla sınırlı kalmadı. Egeli Sabah'ın mansetine tasıdıgı 'Izmir'i lagım kokusu sardı' baslıklı haberinin ardından kentteki tüm kurumlar harekete geçti. Özellikle Hava Egitim Komutanlıgı önündeki desarj noktasından dün sabah saatlerinde denize desarj yapıldıgı gözlendi. Desarj sonrası masmavi denizini rengi birden kahverengiye dönüsürken etrafı da agır bir lagım kokusu sardıgı gözlendi. Il Saglık Müdürlügü ekipleri de, evsel atıkların denize desarj edildigi noktalardan birisi olan Üçkuyular Hava Egitim Komutanlıgı önündeki noktadan numune aldı. Il Saglık Müdürü Bediha Salnur, mikrobiyolojik kirlilik olup olmadıgını belirlemek için denizden su numunesi aldıklarını 2 gün içinde alınacak sonuçların da kamuoyu ile paylasılacagını söyledi. Salnur ayrıca gerekli incelemeyi hemen yapacaklarını, insan saglıgını olumsuz etkileyecek bir durum yasanmaması için bunu yaptıklarını söyledi. Bir açıklama da Çevre ve Sehircilik Il Müdürlügü'nden geldi. Il Müdürü Selahattin Varan kuruma baglı denetim ekiplerinin kokunun kaynagını belirlemek için kentin dört bir yanında çalısma yaptıgını söyledi.

YÖNETEMİYORLAR

AK Parti Izmir Milletvekili Mahmut Atil Atilla Kaya, kentin iyi yönetilmedigini öne sürüp belediyenin gerekli önlemleri almaması durumunda kendilerinin siyasi kaygılar gütmeden belediyeye yardımcı olabileceklerini Belediyesi'nin hizmet yetersizliginden kaynaklanan gerekçelerle kötü günler yasıyor. Izmir bunları hak etmiyor. Ciddi anlamda kirlilik var. Ciddi anlamda koku var. Sayın Aziz Kocaoglu yıllar önce 'Körfez'de yüzecegim' demisti. Yüzmeyi bırakın, Körfez'in temizligini de yapamadı. Izmir'in atıkları direk akmaya basladı" dedi.

BELEDİYE YETERSİZ

AK Parti Izmir Milletvekili Necip Nasır, "Bilim, teknoloji ve mühendislik hizmetlerinin gelistigi bu çagda Izmir Büyüksehir Belediyesinin bununla ilgili önlemler noktasındaki yetersizligini kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi. Izmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da, "Günümüzde nehirlerin yataklarında olusan kötü kokular bile çözüme kavusturulurken Izmir gibi modern bir sehirde bu sorun çözülemiyor. Bu koku Izmir'e yakısmıyor" diye konustu.