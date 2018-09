Kulübe isyanı

İzmir'in Bornova İlçesi'ne bağlı Atatürk Mahallesi'nde etrafı binalarla çevrili küçük bir alana belediye tarafından sokak hayvanları için yerleştirilen kulübe mahalle sakinlerini bezdirdi. Kulübeden yükselen ağır kokular, vatandaşları bezdirdi. Çevre sakinleri, Bornova Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'nün yerleştirdiği kulübenin 200 metre ilerideki boş araziye taşınması için imza topladı. Hayvanları çok sevdikleri zaman zaman beslediklerine belirten Nevin Kahveci, "Benim 3.5 yaşında kızım ve alerjik astım. 2 aydır nefes almakta zorlanıyor. Bizde hayvan seviyoruz ama bu şekilde değil. Kokudan dışarı çıkılmıyor. Gece kapı ve penceremizi bile açamıyoruz" dedi. 10 yıldır Alerjik astımı olduğunu belirten Arzu Onar, "2 aydır kabus yaşıyoruz. Biz mahalle olarak hepimiz hayvan seviyoruz. Ama belediye hiç kimseye bir şey sormadan yerleşim alanının tam ortasına bir kulübe koydu. Her Gün mamalar zaten geliyor. Bu yüzden her gün kedi ve köpek sayısı artıyor. Özellikle köpekler bizim apartmanlarımızın içine kadar girip pencerelerimizin önünde yatıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi. Mağdurlardan Belma Bayru, "Benim evin kulübenin bitişiğinde. Evimin içi tüyden geçilmiyor. Mahalleyi kötü bir koku sardı. Mahalle arasında olacak bir iş değil bu. Artık bir çaresine bakılmalı. İki yüz metre yukarımızda boş bir alana kurulabilirdi" dedi.

HASTANELIK OLDU

5 yaşındaki kızının kedi ve köpeklerden dolayı hasta olduğunu belirten Akın Bandırmataşı, "İlk barınak kurulduğundan üç gün sonra kızımı ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye götürdüm. Rahatsızlığının mikrobik olduğunu öğrendim ve doktor ise kedi ve köpeklerin fazla olduğu yerde bulunmaması gerektiğini söyledi. Kızımı evimizin dibinde yer alan kedi ve köpeklerden nasıl uzaklaştıracağımı bilmiyorum" dedi.