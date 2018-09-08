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Sepil: Yolumuz açık

’e istediği gibi başlayamayan ’de Başkan , endişe edilecek bir durum olmadığını söyledi

Giriş Tarihi: 8.9.2018
Sepil: Yolumuz açık

Spor Toto 'de ilk 4 maçı 1 galibiyet, 3 yenilgiyle geçen 'de başkan , camianın yüreğine su serpti. karşılaşmasında iyi oynamadıklarını belirten Sepil, "Kaybettiğimiz 3 maçı da iyi oynadık ama kazandığımız Fenerbahçe maçında iyi değildik. Yeni , , karşılaşmalarında oynadığımız oyuna bakınca kaybetmemiz gereken maçlardı. Fenerbahçe'yi yenince çok iyi olduğumuz, Malatya'ya kaybedince çok kötü olduğumuz anlamına gelmiyor. Önümüzdeki maçlarda da zorluk yaşayabiliriz ama Göztepe'nin yolu açık. Kimse endişe etmesin. Hızlı bir şekilde reaksiyon verip hızlı değişimlere gidiyoruz" dedi.

SOYLU'YA ZIYARET
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, inşaatı süren yeni statlarıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti. Ziyarete AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da katıldı. Bakan Soylu'ya stat projelerini anlatan Mehmet Sepil, "Çok olumlu bir görüşme oldu. Görüşlerimizi ilettik" dedi.

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Sepil: Yolumuz açık
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