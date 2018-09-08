Sepil: Yolumuz açık

Spor Toto Süper Lig'de ilk 4 maçı 1 galibiyet, 3 yenilgiyle geçen Göztepe'de başkan Mehmet Sepil, camianın yüreğine su serpti. Fenerbahçe karşılaşmasında iyi oynamadıklarını belirten Sepil, "Kaybettiğimiz 3 maçı da iyi oynadık ama kazandığımız Fenerbahçe maçında iyi değildik. Yeni Malatya, Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmalarında oynadığımız oyuna bakınca kaybetmemiz gereken maçlardı. Fenerbahçe'yi yenince çok iyi olduğumuz, Malatya'ya kaybedince çok kötü olduğumuz anlamına gelmiyor. Önümüzdeki maçlarda da zorluk yaşayabiliriz ama Göztepe'nin yolu açık. Kimse endişe etmesin. Hızlı bir şekilde reaksiyon verip hızlı değişimlere gidiyoruz" dedi.

SOYLU'YA ZIYARET

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, inşaatı süren yeni statlarıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti. Ziyarete AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da katıldı. Bakan Soylu'ya stat projelerini anlatan Mehmet Sepil, "Çok olumlu bir görüşme oldu. Görüşlerimizi ilettik" dedi.