Üzüm değerinden ihraç edilecek

TÜRKIYE'NIN ihracat
ında dünya çapında söz sahibi oldugu çekirdeksiz kuru üzüm
de, 9 sezonun en yüksek ihracatının yapılmasının ardından yeni sezon
da fiyatların dolar bazında yaklasık yüzde 30 artması üreticiyi sevindirdi. Dünyaca ünlü sultaniye üzümünde Türkiye
'nin üretiminin tamamına yakınının yapıldıgı Manisa
ovalarında yaklasık 800 bin dekarlık bag alanında üzüm kurutma islemi tüm hızıyla devam ediyor. Geçen sezon 310 bin tonluk üretim yapılan kuru üzümde bu yıl olumsuz hava kosulları nedeniyle 260 bin ton rekolte bekleniyor. TARIS Üzüm Birliginin, üründe standart olarak kabul edilen 9 numara kuru üzümün kilogramı için geçen yıl açıkladıgı 4 liralık fiyatı bu yıl 9 liraya çıkarmasına ihracatçı da destek verdi. Izmir Ticaret Borsası Üzüm Salonu'nda olusan fiyatlara bakıldıgında geçen sezonun basında tonu ortalama bin dolar olan kuru üzümün fiyatı, bu sezona ortalama bin 340 dolarla basladı. Ege Kuru Meyve
ve Mamulleri Ihracatçı Birlikleri Baskanı Birol Celep, "Türk üzümünün tonu, bin 330- bin 340 degil, en az bin 400- bin 500 dolar seviyesine gelmeli. Fiyat konusunda tüm sektörde bir konsensüs var. Türk üzümünü hak ettigi degerden pazarlayacagız" dedi.