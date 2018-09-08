Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Üzüm değerinden ihraç edilecek

Üzüm değerinden ihraç edilecek

Çekirdeksiz de da fiyatların kilogram başına 9 liraya çıkması üreticiyi sevindirdi. çılar, Türk üzümünün hak ettiği değerden pazarlanacağını belirtti

Giriş Tarihi: 8.9.2018
Üzüm değerinden ihraç edilecek
TÜRKIYE'NIN ında dünya çapında söz sahibi oldugu çekirdeksiz de, 9 sezonun en yüksek ihracatının yapılmasının ardından da fiyatların dolar bazında yaklasık yüzde 30 artması üreticiyi sevindirdi. Dünyaca ünlü sultaniye üzümünde 'nin üretiminin tamamına yakınının yapıldıgı ovalarında yaklasık 800 bin dekarlık bag alanında üzüm kurutma islemi tüm hızıyla devam ediyor. Geçen sezon 310 bin tonluk üretim yapılan kuru üzümde bu yıl olumsuz hava kosulları nedeniyle 260 bin ton rekolte bekleniyor. TARIS Üzüm Birliginin, üründe standart olarak kabul edilen 9 numara kuru üzümün kilogramı için geçen yıl açıkladıgı 4 liralık fiyatı bu yıl 9 liraya çıkarmasına ihracatçı da destek verdi. Izmir Ticaret Borsası Üzüm Salonu'nda olusan fiyatlara bakıldıgında geçen sezonun basında tonu ortalama bin dolar olan kuru üzümün fiyatı, bu sezona ortalama bin 340 dolarla basladı. Ege ve Mamulleri Ihracatçı Birlikleri Baskanı Birol Celep, "Türk üzümünün tonu, bin 330- bin 340 degil, en az bin 400- bin 500 dolar seviyesine gelmeli. Fiyat konusunda tüm sektörde bir konsensüs var. Türk üzümünü hak ettigi degerden pazarlayacagız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Üzüm değerinden ihraç edilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN