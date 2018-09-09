Sarıgöl üzüm festıvalı’ne dev salkım

MANİSA'DA Sarıgöl Belediye
si tarafından 12'nci kez düzenlenen üzüm festivali başladı. Festival kapsamında 5 kişilik ekip, ilçe merkezinde dev üzüm salkımı yaptı. Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından ortaya çıkan dev salkımı görenler şaşkınlıklarını gözleyemedi. İlçe sakinleri ve festival dolayısıyla kenti ziyaret edenler, dev üzüm salkımı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Festivalinin ilk gecesinde, Ankaralı Serpil
ve Hüseyin Kağıt
sahne aldı. Sarıgöl 4 Eylül Stadyumu'nda halka açık konserde, birbirinden güzel şarkılarla izleyenler coştu. Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı MHP'li Necati Selçuk, Sarıgöl Belediye Başkan yardımcıları İsmail Polat ve Hamza İlhan da konseri izledi. Konser, gösteri ve yarışmaların düzenleneceği festival bugün sona erecek.