AK Parti Teşkilatı Kandemir’i ağırladı

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, İzmir İl Başkanlığını ziyaret ederek, yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. AK Parti Ege Bölgesi Koordinatörü Murat Baybatur, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de katıldı. Geçtiğimiz ay yapılan AK Parti Olağan Kongresi'ne İzmir teşkilatını yoğun katılımdan dolayı tebrik eden Kandemir, "İzmir'de heyecanlı, işi bilen, nitelikli ve kabiliyetli bir ekip görüyorum. AK Parti olarak İzmir'de başarıya ulaşılacağına çok inanıyorum.

MAHÇUP ETMEYECEĞIZ

Aday adaylığı sürecinde kişiler üzerinden partiye zarar verilmemesi gerektiğini de aktaran Kandemir, bu noktada teşkilat mensuplarına talimatta bulundu. Herkesin demokratik hakkını kullanarak aday olabileceğini söyleyen Kandemir, bu süreçte adayların birbirini küçük düşürme ya da eksikliğini bulmaya yönelik söylemleri olması halinde ise, bunun asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Kandemir, önemli olanın kazanmak ya da kaybetmek değil aile hukukunun korunması olduğunu da sözlerine ekledi. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise, "Teşkilat olarak başarıya inanıyoruz. Ekip olarak da ciddi şekilde çalışmalar yapıyoruz. Bize güvenen Genel Merkezimizi mahçup etmeyeceğiz" dedi.