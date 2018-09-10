Akhisar’ı zorlu 3 hafta bekliyor

SPOR Toto Süper Lig'de ilk 4 maçta 2 puanla yetinerek en kötü sezon başlangıcını yapan Akhisarspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen ara sonrası 21 günde 6 önemli karşılaşmaya çıkacak. Ligde 15-16 Eylül hafta sonu Ankaragücü'yle deplasmanda oynayacak yeşil-siyahlılar, 20 Eylül'de tarihinin ilk UEFA Avrupa Ligi sınavında Krasnodar'ı ağırlayacak. Ardından ligde Galatasaray'la oynayacak. Akigo, Alanyaspor deplasmanından sonra sonra 4 Ekim'de Avrupa'da Standard Liege ile kozlarını paylaşacak ve , 6-7 Ekim haftasında Trabzonspor'la oynayacağı maçla zorlu fikstürü tamamlayacak.

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