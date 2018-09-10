Aliağalı denizciler birleşti DTO’yu kurdu

ALIAĞA'DAKI denizcilik firmaları İzmir Deniz Ticaret Odası'ndan (DTO) ayrılarak Aliağa DTO'yu kurdu. IMEAK DTO Genel Merkezi'nden, şube açma konusunda olumlu yanıt alan Aliağa'daki denizcilik firmaları, geçtiğimiz günlerde ilk toplantılarını gerçekleştirerek odanınyönetim kurulunu oluşturmuştu. Geçtiğimiz gün, Kurucu Başkan Adem Şimşek'in başkanlığında Aliağa DTO şube binasında bir aya gelen yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. İlçe Seçim Kurulu görevlilerinin de katıldığı toplantıda odadaki görev dağılımı seçimle belirlendi. 12 üyenin katıldığı toplantıda Aliağa DTO Başkanlığı'na Adem Şimşek, Meclis Başkanlığına İsmail Önal, Meclis Başkan Yardımcılığına da Tarkan Avcı seçildi. Yönetim kurulunun önümüzdeki günlerde mazbatayı almasının ardından Aliağa Deniz Ticaret Odası resmen faaliyetlerine başlayacak. Başkan Şimşek, "Allah nasip ederse bundan sonra sorunlarımızı burada kendimiz çözeceğiz. Aliağa'ya faydalı olmaya çalışacağız. Aliağa gün geçtikçe büyüyen bir liman kenti. Burada yapılacak çok iş var" dedi.

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