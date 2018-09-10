Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Aliağalı denizciler birleşti DTO’yu kurdu

Aliağalı denizciler birleşti DTO’yu kurdu

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Aliağalı denizciler birleşti DTO’yu kurdu

ALIAĞA'DAKI denizcilik firmaları İzmir 'ndan (DTO) ayrılarak Aliağa DTO'yu kurdu. IMEAK DTO Genel Merkezi'nden, şube açma konusunda olumlu yanıt alan Aliağa'daki denizcilik firmaları, geçtiğimiz günlerde ilk toplantılarını gerçekleştirerek odanınyönetim kurulunu oluşturmuştu. Geçtiğimiz gün, Kurucu Başkan Adem Şimşek'in başkanlığında Aliağa DTO şube binasında bir aya gelen yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. görevlilerinin de katıldığı toplantıda odadaki görev dağılımı seçimle belirlendi. 12 üyenin katıldığı toplantıda Aliağa DTO Başkanlığı'na Adem Şimşek, Meclis Başkanlığına İsmail Önal, Meclis Başkan Yardımcılığına da Tarkan Avcı seçildi. Yönetim kurulunun önümüzdeki günlerde mazbatayı almasının ardından Aliağa Deniz Ticaret Odası resmen faaliyetlerine başlayacak. Başkan Şimşek, "Allah nasip ederse bundan sonra sorunlarımızı burada kendimiz çözeceğiz. Aliağa'ya faydalı olmaya çalışacağız. Aliağa gün geçtikçe büyüyen bir liman kenti. Burada yapılacak çok iş var" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aliağalı denizciler birleşti DTO’yu kurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN