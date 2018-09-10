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Giriş Tarihi: 10.9.2018
EİB Güney Sudan’a açılıyor

TÜRK ve hayvansal mamuller sektörünün, 2023 hedeflerine ulaşmak için radarına aldığı son pazar, daha önce ihracat yapmadığı oldu. İEF kapsamında kente gelen Güney Sudan Canlı Hayvan ve Balıkçılık Bakanı Hon. James Janka Duku ve beraberindeki heyeti 'de ağırlayan Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Güney Sudan ile iş birliğini masaya yatırdı. Kızıltan, Güney Sudan'a gıda ürünleri ihracatının başlaması adına önemli bir görüşme olduğunu söyledi.

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EİB Güney Sudan’a açılıyor
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