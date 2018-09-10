Hayvan besliyor diye başını yardı

Balıkesir'in Merkez Altıeylül İlçesi'ne bağlı Gündoğan Mahallesi Atay Caddesi'nde meydana gelen olayda Balıkesir Hayvanseverler Derneği üyesi Zübeyde Hazar (53), iş yerinin bahçesinde sokak hayvanlarını beslerken, yan apartmandaki kadın komşusu T.Ç'nin tepkisi ile karşılaştı. Hazar'a sokak hayvanlarını besleyerek apartman önünde topladığı için tepki gösteren T.Ç, iddiaya göre hakaret edip,saldırdı. Hazar'a önce tokat atan T.Ç, yerden aldığı taşı hayvansever kadına fırlattı. Hazar ise, taşın başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Talihsiz kadın, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Hazar, Balıkesir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ŞIKAYETÇI OLDU

Müşahede altına alınan Zübeyde Hazar, yıllardır işyerinin önünde sokak köpeklerini ve kedilerini beslediğini söyledi. Hazar, "Daha önce de bu kadın beni, köpeklere baktığım için tehdit etti. Komşum diye sessiz kaldım. Gerekli yasal işlemleri yapmadım. İş yerimizde beslediğimiz köpekleri zaten bağlı tutuyorum. Hepsi evcil ve insancıl canlılar. Kadın önce taş alıp köpeklere atmaya başladı. Ama hırsını alamayan kadın inanılmaz küfürlerle, telaffuz edemem, üzerime gelerek önce bana tokat attı. Vurunca ben de koruma amaçlı elimle kendisini ittirdim. Kadının elinde kocaman bir taş varmış, geldi kafama attı mı, vurdu mu hatırlamıyorum. Her yerim kan içersindeydi. Sonra da oradan uzaklaştı. Kendisinden şikâyetçiyim. Ne yapılması gerekiyorsa yapılsın" dedi. Öte yandan Balıkesir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Makbule Oğuzkurt, Hazar'a destek vermek için hastaneye gitti. Oğuzkurt, "Günümüzde hayvan düşmanlığı ileri boyuta geldi. Türkiye genelinde vahşetler arka arkaya geliyor. Kısırlaştırılmış bir hayvanın hiçbir şekilde doğaya ve insana zararı olmaz. Bu ne ilk, ne de son. Ama biz her zaman savaşacağız, kim olursa olsun" dedi.

ÇOCUĞU TACİZ ETMEK İSTERKEN YAKALANDI

İZMIR'IN Karşıyaka İlçesi'ne bağlı Şemikler Mahallesi 6274/1 Sokak'ta meydana gelen olayda. M.Ş, 12 yaşındaki kız çocuğu G.B'nin yolunu keserek kendisine arkadaşlık teklif etti ve telefon numarasının yazılı olduğu bir notu verdi. G.B, durumu hemen ailesine söyledi. Küçük kızın babası ve yakınları M,Ş'yi her yerde aramaya başladı. Mahalle sakinleri tarafından sokakta yakalanan M.Ş. öfkeli kalabalık tarafından darp edilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis kavgayı ayırdı. Polisin yaptığı incelemede M.Ş.'nin daha önce de G.B.'nin önünü keserek arkadaşlık teklif ettiğini belirlemesi üzerine M.Ş. gözaltına alındı. Mahalle sakinleri tarafından darp edilen M.Ş, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.