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Hücumda hazır kıta

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Hücumda hazır kıta

SPOR 'de milli aranın ardından cumartesi günü 'u ağırlayacak 'de hücum oyuncularının hazır olması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Sarıkırmızılılarda transferin son gününde kadroya dahil edilen Cameron Jarome, idmanlarda sergilediği performansla teknik direktör Bayram Bektaş'ın gözüne girdi. Osmanlıspor'dan 1 yıllığına kiralanan Cikalleshi'nin de ayak bileğindeki sorun düzelirken, takımla çalışmalara başlayan Arnavut futbolcunun antrenmanlarda oldukça hırslı olması dikkat çekti.

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Hücumda hazır kıta
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