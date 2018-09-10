Hücumda hazır kıta

SPOR Toto Süper Lig'de milli aranın ardından cumartesi günü Kayserispor'u ağırlayacak Göztepe'de hücum oyuncularının hazır olması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Sarıkırmızılılarda transferin son gününde kadroya dahil edilen Cameron Jarome, idmanlarda sergilediği performansla teknik direktör Bayram Bektaş'ın gözüne girdi. Osmanlıspor'dan 1 yıllığına kiralanan Cikalleshi'nin de ayak bileğindeki sorun düzelirken, takımla çalışmalara başlayan Arnavut futbolcunun antrenmanlarda oldukça hırslı olması dikkat çekti.

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