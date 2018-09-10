İzmir kokuyor tepkiler artıyor

İzmir'in hemen hemen her yerini saran ve sıcakların da etkisiyle giderek artan lağım kokusuyla ilgili tepkiler giderek büyüyor. Kentte kokuyu oluşturan farklı nedenler bulunduğunu belirten AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, kokuyla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün konuyu yakından takip ettiğini belirtti. Nasır, kokuyu oluşturan nedenlerden birinin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin Güneyi ve Kuzeyinde bulunan atık su tesislerinin çevresinde depolanan arıtma çamurlarından kaynaklandığını söyledi. Kanalizasyon sistemlerinde mühendislik hataları nedeniyle oluşan kot farkları bulunduğunu kaydeden Necip Nasır, " İZSU'ya ait kanalizasyon sistemininde de denize ulaşan kanallarda kot farklarından dolayı kanallarda çamur biriktiği ve bu çamurların da yoğun koku oluşumuna katkısı olduğu tespit edilmiştir. Şehrin değişik noktalarında yaz aylarında atık su debisi düştüğü zaman kanallarda biriken çamurların da çürüme sonucu hidrojen sülfür gazı oluşturduğu bu gazın yoğun ve rahatsız edici kokuya yol açtığı ortaya çıkmıştır " bilgisini verdi.

ÖNLEM YETERSIZ

Rüzgarların kokuyu kente taşıdığını aktaran Nasır, "Özellikle rüzgarın Çiğli yönünden estiği zamanlarda koku tüm şehirde ağır olarak hissediliyor. Şehri etkileyen diğer koku kaynağı ise yaz aylarında atık su debisi düşen kanallarda biriken çamurun çürüme sonucu hidrojen ve sülfür gazı oluşturduğu bu gazın da rahatsız edici bir kokuya neden olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte Kurban Bayramı sürecinde kanallara kan ve hayvan atıklarının ulaştığı bunlarında kokuya neden olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Ayrıca şehrin farklı noktalarında yer alan ve denize ulaşan kanallarda kot farklarından dolayı kanallarda çamur biriktiği ve bu çamurların da yoğun koku oluşumuna katkısı olduğu tespit edilmiştir. Bilim, teknoloji ve mühendislik hizmetlerinin geliştiği bu çağda İzmir Büyükşehir Belediyesinin bununla ilgili önlemler noktasındaki yetersizliğini kamu oyunun taktirine bırakıyorum" diye konuştu.

BALIKLAR KOKUYOR

İZMIR Körfezi'nde yaşanan kirlilik ve kente yayılan kötü koku, sahil şeridindeki seyyar satıcılar ve vatandaşlar kadar amatör balıkçıları da etkiledi. Sahildeki amatör balıkçılar, tuttukları bazı kefalleri kötü koktukları için denize salmak zorunda kaldıklarını söyledi.