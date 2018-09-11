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’da Daf 2. yarıya hazır

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Altay’da Daf 2. yarıya hazır
SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden 'ın 1 ay denedikten sonra transferin son günü 2 yıllığına renklerine bağladığı Mohamed Habib Daf'ın henüz fiziksel açıdan hazır olmadığı açıklandı. Alper Avcı, orta sahada forma giyen 24 yaşındaki Senegalli futbolcunun geçen sezon Portekiz ekibi Boavista'da ayak tarak kemiğinden bir sakatlık yaşadığını belirterek, "Takımla antrenmanları sürdürüyor. Daf, uzun vadede faydalanacağımız çok iyi bir futbolcu. Bir iki ay içinde form düzeyi artar. İkinci yarıda takıma katkı sağlayacak" dedi.
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Altay’da Daf 2. yarıya hazır
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