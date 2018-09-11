Girişimcilik için Tel Aviv incelendi

DÜNYA genelindeki girisimcilik ve inovasyon fırtınasına uyum saglamak için çalısma yürüten Izmir Ticaret Odası'ndan (IZTO) bir heyet, Israil'in Tel Aviv
kentinde incelemelerde bulundu. Izmir'in girisimcilik ve inovasyon kenti olması için dünyanın en iyi örneklerini incelediklerini söyleyen IZTO Yönetim Kurulu Baskan Yardımcısı Emre Kızılgünesler, "Israil girisimcilik konusunda tam bir basarı örnegi. Biz de bu örnegin sırlarını incelemek ve Izmir'e kazandıracagımız merkezimizi daha ileri bir noktaya tasımak için hem bu konuda faaliyet gösteren merkezleri ziyaret ettik, hem de Izmir - Tel Aviv arasında yapılacak isbirlikleri ile hayata geçirilebilecek projeleri ele aldık. Israil'deki basarı hikayelerinden etkilenmemek mümkün degil. Ancak Izmir olarak birçok avantaja sahibiz. Girisimcilik Merkezi'nde basarılara tanık olacagız" dedi.