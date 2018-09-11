Göztepe’de tüm branşlar yükselişte

FUTBOL ve hentbolda İzmir
'i Süper Lig
'de temsil eden Göztepe
, voleybol ve okçuluk branşlarında da atağa kalktı. Geçen sene iki branşta faaliyete geçen sarıkırmızılılar, düzenlenen şenlikte sporcularını tanıttı. Göztepe Spor Kulübü Merkez ve Bölge Voleybol Okulları arasında Karabağlar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nunda gerçekleşen voleybol şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Torbalı, Gaziemir, Tire, Urla ve merkez spor okullarından 180 voleybolcu hem hünerlerini sergiledi hem de eğlenceli saatler geçirdi. Okçuluk şenliğinde ise Çeşme ve merkez okulu öğrencileri yarıştı. Erkeklerde Çeşme'den Yağız Bora, kızlarda ise merkez okulundan Ceyda Hepsevigen birinci olarak futbol takımından imzalı tişört kazandı. Amatör Branşlar Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, "Çocuklarımız tüm yeteneklerini ortaya koydu. Herkes çok güzel vakit geçirdi. Aynı zamanda şenlikler branşlarımız için de iyi bir tanıtım fırsatı oldu" diye konuştu.