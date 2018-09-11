İzmir uyumadı

İzmir
'de 9 eylül coşkusu tüm gün sürdü. düşman işgalinden kurtuluşun 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında on binlerce İzmirli Gündoğdu Meydanı'nı doldurdu. Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki Türk Yıldızları ekibi de günün önemine binaen İzmir semalarındaki yerini aldı. İzmirliler, gösteriyi coşkuyla izledi. Birbirinden özel gösteriler yapan Türk Yıldızları, vatandaşları kendisine hayran bıraktı. İzmirliler gösteriyi uzun süre alkışladı. KURTULUŞ KUTLANDI
İzmirliler, akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar fener alayı yürüyüşü yaptı. Yürüyüşe katılanlar meşaleler eşliğinde yürürken 'İzmir Marşı'nı söyledi. Gündoğdu Meydanı'na ulaşan vatandaşlar havai fişek gösterisinin ardından Haluk Levent konserinde de gönüllerince eğlendi. Konser öncesinde kendini dinlemeye gelenlere, Rize'nin İyidere ilçesindeki hayvan pazarından kaçıp, yüzerek Trabzon'un Sürmene ilçesine gelen ve Levent'in kurucusu olduğu 'Ahbap Platformu' tarafından satın alınarak İzmir'deki bir barınağa yerleştirilen 'Ferdinand' adlı boğayı ziyaret ettiğini söyleyen Haluk Levent, vatandaşlardan alkış aldı. Ardından şarkılarını söylemeye başlayan Haluk Levent İzmirlilere keyifli bir gece yaşattı. Konserin ardından vatandaşların bir kısmı Kordon Boyu'ndaki çimlerde bir süre daha oturdu.