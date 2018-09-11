Kaptan yakıttan haberdar değilmiş

İZMİR
'IN Foça İlçesi'nde, denize fuel oil bırakarak, kirliliğe neden olduğu belirlenen 'Harrier' isimli gemiyle ilgili TÜBİTAK
'tan sonra armatör şirketin yabancı olması dolayısıyla uluslararası bağımsız firma tarafından da yeni araştırma yapılacağı belirtildi. Uluslararası deniz hukukuna göre, bu araştırmalar sonucu yakıtın bu gemiden akıtıldığının tekrar saptanmasıyla hem para cezasının hem de milyonlarca lirayı bulan temizleme masrafının armatörden ya da bağlı bulundukları sigorta şirketinden tahsil edileceği öğrenildi. GEMİYE EL KONULDU
Türkiye'den ayrıldıkları ortaya çıkan mürettebattan Hindistanlı gemi kaptanının ise şirkete verdiği ilk bilgide, yakıtın denize basılmasından haberdar olmadıklarını, bunun nasıl olduğunu bilmediklerini söylediği belirtildi. Öte yandan gemi için firmaya 1 milyon 644 bin 742 lralık idari para cezası kesildi. Geminin yabancı olan mürettebatının ise Türkiyle'den ayrıldığı anlaşıldı. Gemiye el koyulurken, giriş- çıkış yasaklandı.