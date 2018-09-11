Kokudan evde oturamıyoruz

Izmir Büyüksehir Belediyesine ait Çigli Atık Su Tesisi'nin çevresinde depolanan arıtma çamurlarından ve kanalizasyon altyapısının yetersizliginden kaynaklandıgı ileri sürülen ve zaman zaman kentin büyük kısmında hissedilen kötü koku vatandasların tepkisini çekiyor. Izmir'de 2 haftadır etkili olan kötü kokudan rahatsız olan vatandaslar soruna çözüm bulunamamasından sikayetçi. Kötü kokunun evlerinde otururken bile hissedildigini belirten Sibel Ünsal, "Eve acayip bir koku yayılıyor. Lagım kokusu bildigin. Kokudan evlerimizde oturamıyoruz. Evi bütün gün çamasır ve temizleme suyuyla temizliyoruz, koku gitmiyor. Balkonlarda oturulmuyor. Bu seneye kadar böyle bir sey yasamadık. Ilk defa bu kadar yasıyoruz. Yoksa yasanacak gibi degil. Yesilyurt'ta oturuyorum. Evden kendimizi attık buraya geldik burada da var koku. Evlerin içinde daha acayip bir koku var. Sıkıntı büyük. Önceden sadece denizde olurdu. Sehre yayılan, evlerin içine yayılan bir sıkıntı var, yasayamıyoruz" dedi. Kötü kokudan rahatsız olan Gülten Güven, evde, sahilde hep aynı koku ile karsılastıklarını belirterek, "Komsularım da aynı sekilde sikayetçi. Balkonumda da burada da aynı kokuyu alıyorum" dedi. ÇÖZÜM BULUNSUN
Sahilde gezerken veya spor yaparken çok bogucu bir koku geldigini ifade eden Halil Aksu, "Soruna bir an önce çözüm bulunması gerekiyor. Oksijen neredeyse sıfır. Göztepe
sahili ailecek rahat edebilecegimiz bir ortam ama bu agır koku bütün dogayı ve insanları rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.