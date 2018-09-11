Kokudan evde oturamıyoruz Büyükşehir’in altyapı yetersizliği nedeniyle lağım kokusu tüm kentte etkili oluyor. Vatandaşlar sıcak yaz günlerinde, balkonlarda oturamazken, kapı ve pencereleri kapatmak zorunda kalıyor

Giriş Tarihi: 11.9.2018