Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > KSK’ye SGK müjdesi

KSK’ye müjdesi

3. Lig’e düşen Karşıyaka’da Kurumu borcunu taksitlendiren yönetim, 258 bin lira tutarındaki ilk taksiti kendi arasında toplayıp, ödemeyi yaptı

Giriş Tarihi: 11.9.2018
KSK’ye SGK müjdesi
KARŞIYAKA'DA geçtiğimiz yıl aralık ayında istifa ederek 20 Ocak'taki kongrede yönetimi Turgay Büyükkarcı'ya devreden Başkan Mutlu Altuğ ve yönetiminin, Mayıs 2016'da göreve geldikten sonra aradan geçen 1.5 yılda 'ya güncel ve geçmiş borç ödemesi yapamadığı ortaya çıkmıştı. SGK borçlarını 2014 yılında torba yasa kapsamında taksitlendirip 84 ayda, 42 eşit taksitle ödemeyi taahhüt eden Karşıyaka'da ödemeler aksayınca yapılandırma bozulup borcun üstüne faiz yükü binmeye başladı. Tarihi borç yüküyle ayakta kalmaya çalışan yeşil-kırmızılılarda Büyükkarcı yönetimi, SGK'yla görüşüp kuruma olan borçları yeni torba yasa kapsamında tekrar taksitlendirdi. İlk ödemeyi gerçekleştirip yapılandırmayı başlatan Karşıyaka, geçmiş borcunu 72 ayda 36 taksitle kapatacak. Öte yandan Karşıyaka'da Düzcespor maçında köprücük kemiği kırılan sağ bek Mustafa Değirmenci'nin 1.5 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Teknik direktör Aytekin Sümbül, teknik heyet ve futbolcu arkadaşları, Mustafa'yı ailesiyle yaşadığı evinde ziyaret edenek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Karşıyaka, Türkiye Kupası'nda perşembe günü deplasmanına çıkıp ligde pazar günü Kemerspor 2003'ü ağırlayacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
KSK’ye SGK müjdesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN