Kuru üzümde ihracat rekoru

EGE İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre, 31 Ağustos 2018 tarihinde tamamlanan 2017/2018 sezonunda Türkiye, çekirdeksiz kuru üzüm
ihracatında son 9 yılın rekorunu kırarken, Uzakdoğu ülkelerine yapılan ihracattaki artış dikkati çekti. Uzakdoğu ülkelerine yapılan çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı yüzde 42'lik artışla 34 milyon 349 bin dolardan, 48 milyon 944 bin dolara yükseldi. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında Uzakdoğu ülkelerinin payı yüzde 8'den yüzde 11'e çıktı. Ege Kuru Meyve
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, "Döviz
kurlarındaki değişim nedeniyle ithalatçılardan gelecek fiyat indirin baskısına boyun eğmeden hareket ederek üretici, tüccar, ihracatçı ve tüketicinin memnun olacağı bir fiyat seviyesinde Türk üzümünü dünyaya sunmalıyız" diye konuştu.