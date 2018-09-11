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de ihracat rekoru

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Kuru üzümde ihracat rekoru
EGE İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre, 31 Ağustos 2018 tarihinde tamamlanan 2017/2018 sezonunda Türkiye, çekirdeksiz ihracatında son 9 yılın rekorunu kırarken, Uzakdoğu ülkelerine yapılan ihracattaki artış dikkati çekti. Uzakdoğu ülkelerine yapılan çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı yüzde 42'lik artışla 34 milyon 349 bin dolardan, 48 milyon 944 bin dolara yükseldi. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında Uzakdoğu ülkelerinin payı yüzde 8'den yüzde 11'e çıktı. Ege ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, " kurlarındaki değişim nedeniyle ithalatçılardan gelecek fiyat indirin baskısına boyun eğmeden hareket ederek üretici, tüccar, ihracatçı ve tüketicinin memnun olacağı bir fiyat seviyesinde Türk üzümünü dünyaya sunmalıyız" diye konuştu.
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Kuru üzümde ihracat rekoru
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