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Hastalığı yenip denize koştular

Hastanede aylarca nakil bekleyip yaşam mücadelesi veren Ecrin ve Merve’nin isteği kabul oldu. Kan Derneği, 2 çocuğu nakilden sonra denize götürdü

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Hastalığı yenip denize koştular
BALIKESIR'DEN 'e gelen 11 yaşındaki Ecri Akkuş Çocuk Hastanesi Onkoloji Servisi'nde 14 ay boyunca tedavi gördü. Ecrin için uygun donör geçen yıl mart ayında Almanya'da bulundu. Hemen donörle bağlantıya geçildi. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ilik nakli sonrasında, Ecrin Akkuş, ikinci hayatına başladı. Ecrin gibi 7 yaşındaki Merve Hanım Kermeli de aynı serviste 14 ay uygun donör bulunmasını bekledi. Merve içinde Almanya'dan bulunan uygun ilik, geçen mayıs ayında nakledildi. Tedavi sonrasında Merve'de yaşama tutundu, tedavisi olumlu sonuçlandı.

HAYALLERI GERÇEK OLDU
İlik nakli olan Ecrin Akkuş ile Merve Hanım Kermeli'nin sağlıklarına kavuşmalarından sonra doktorları, küçük kızların artık yaşıtları gibi normal yaşamlarına dönebileceklerinin müjdesini verdi. Bununu üzerine küçük kızlar, denize girip gönüllerince eğlenmek istedi. Bu isteklerini de Kan Derneği yerine getirdi. Derneğin gönüllülerinden olan Nebahat Özer, Kuşadası Davutlar'daki yazlık evini, iki kızın ailesi için tahsis etti. Kızlarının hayata tutunma mücadelesinde hastanede tanışan iki aile üyeleri, bir hafta boyunca Kuşadası'nda denizin ve kumun tadını çıkardı.
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Hastalığı yenip denize koştular
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