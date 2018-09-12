İzmir’deki iki ayrı ölüme soruşturma

İZMIR'DE doğum ve ameliyat sonrası fenalaşarak iki hastanın hayatını kaybetmesinin ardından soruşturma açıldı. Torbalı Devlet Hastanesi'nde ise 20 gün önce sezaryenle kız çocuğu dünyaya getiren Ayfer Sırma, taburcu olduktan sonra yüksek ateş şikayetiyle aynı hastaneye götürüldü. Buradaki ilk tedavisinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen
Sırma, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının yakınları, doğum sırasında genç annenin enfeksiyon kaptığını iddia ederek yetkililer hakkında şikayetçi oldu. Çiğli'deki özel bir hastanede ise, iddiaya göre mide balonu ameliyatı olmak için başvuran 65 yaşındaki hastanın midesine sedasyon yöntemi ile balon konuldu. Hasta, taburcu edildikten sonra, memleketi Uşak'ta yeniden rahatsızlandı. Operasyonun yapıldığı özel hastaneye getirilen hasta, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini 7 Eylül'de kaybetti. İzmir
İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, Çiğli'deki özel hastane ile Torbalı Devlet Hastanesi'nde yaşanan ölümlere ilişkin soruşturma başlattıklarını söyledi.