Kurtuluşun 96. yıl resepsiyonu yapıldı

İZMIR Büyükşehir Belediyesi, kentin kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 9 Eylül resepsiyonuna ev sahipliği yaptı. İnciraltı Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen resepsiyon; siyaset, iş ve bürokrasi camiasının önde gelen isimlerini de bir araya getirdi. Resepsiyona katılmak için Konak'tan aracıyla çıkan İzmir
Valisi Erol Ayyıldız, Kent Ormanı'nda aracından inerek, yaklaşık 3 kilometrelik yolu yürüyerek geldi. Resepsiyona İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın yanı sıra Ege Ordusu Komutanı Abdullah Recep, İl Emniyet Müdür Hüseyin Aşkın ve çok sayıda davetli katıldı. 9 Eylül resepsiyonu, gecenin ilerleyen saatlerinde son buldu.