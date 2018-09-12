Vücudundaki iğneler 66 yıl sonra çıkarıldı

68
yaşındaki Raziye Yıldırım geçtiğimiz günlerde bağırsak fistülü şikayetiyle İzmir
Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (EAH) başvurdu. Raziye Yıldırım'ın ameliyat öncesi çekilen filminde 2 yabancı cisme rastlayan doktorlar, yaşlı kadının geriye doğru tetkiklerini yaptığında 2 yaşındayken iğne yutma şikayetiyle bir hastaneye başvurduğunu ve bu nedenle ameliyat olup iğnenin çıkartıldığını öğrendi. Derhal ameliyata alınan yaşlı kadın bağırsak fistülü şikayeti nedeniyle tedavi altına alınırken batın bölgesinden de 2 adet 5'er santimetrelik iğne çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren İKÇÜ Atatürk EAH Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Er, "Hastanın 2 yaşındayken iğne yuttuğunu ve 2 yaşında bu ameliyatın yapılıp iğnenin çıkarıldığını öğrendik. Ameliyat yerinden safralı bir akıntı geldiğini fark edip tedavi amaçlı hastanemize gelince 2 tane daha çuvaldız tarzı iğnenin olduğunu gördük. Bağırsak fistülünü tedavi etmek ve aynı zamanda iğneleri çıkarmak için ameliyata aldık ve iğneleri çıkardık. uanda genel durumu iyi bir sıkıntısı yok. Sulu gıdalara başladık. 3-4 gün sonra da taburcu edeceğiz" dedi. Op. Dr. Er, "İşin ilginci de 66 yıldır iğnelerin korunmuş olması" dedi.