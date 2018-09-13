DEÜ, Ege’deki fayları izliyor

TÜRKIYE'DE
Marmara Bölgesi'nden sonra bir büyük depremde en fazla hasar oluşturma riskine sahip Ege Bölgesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) tarafından 24 saat 20 gözlem istasyonuyla izleniyor. Bölge, sismik aktiviteler yönünden incelendiğinde, İzmir
, Manisa
, Aydın, Muğla, Denizli
, Afyon, Kütahya
ve Uşak
illerinin küçük ve orta şiddette deprem üretme riskine sahip fay hatlarıyla çevrili olduğu tespit ediliyor. Bu bölgede meydana gelen depremler, DEÜ bilim insanları tarafından incelenerek gerekli kurum ve kuruluşlara iletiliyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren DAUM yetkilileri, "Bilim insanlarının ve bilimsel kurumların başında olan yetkililerin, sık sık deprem üzerinde felaket tellallığı yapmaları doğru değildir. Deprem riski yüksek olan bölgelerde 'Uzun süredir deprem olmadı, olabilir' demek, bilim insanının saygınlığına gölge düşürür. AFAD'ın verilerine göre İzmir Fayı üzerinde, 1600 yıllık zaman dilimi içinde her 320 yılda bir 6.4 ve üzeri büyüklükte 5 deprem meydana gelmiştir. Bu nedenle İzmir Fayı için, 2098 yılına gelmeden 'yakında deprem üretebilir' demek bilimsel değildir" dedi.