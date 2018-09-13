Gelin kaynagını size gösterelim

BUGÜN NELER OLDU

Izmir'de Egeli Sabah'ın kent gündemine tasıdıgı agır lagım kokusu tartısmaları devam ediyor. Geçtigmiz gün Izmir Büyüksehir Belediyesi Meclisi Baskan Vekili Sırrı Aydogan'ın, "Kokunun kaynagını bulamadık", IZSU'nun ise "Çigli Atık Su Arıtma Tesisi'ndeki çamurlar kokmuyor seklindeki açıklamaları Izmirliler'i çileden çıkardı. Özellikle arıtmadan yükselen agır kokudan en çok etkilenen Çigli ve Karsıyaka'da oturan vatandaslar tepki gösterdi. "Kim arıtma tesisindeki çamurlar kokmuyor diyorsa ya Izmir'de yasamıyordur ya da koklama duyularında kesin problem vardır" diyen vatandaslar Baskan Vekili Sırrı Aydogan ile IZSU yetkililerine "Gelin kokunun kaynagını biz size gösterelim" çagrısında bulundular.Kokuyla ilgili uzun süre sessizligini koruduktan sonra pes pese konuyla ilgili açıklama yapan Büyüksehir yetkililerinin garip tutumunu hayretle izlediklerini belirten Çigli halkı, "Eger gerçekten kokunun kaynagını tespit etmek istiyorlarsa IZSU Genel Müdürlügü yetkililerini ve CHP'li Meclis Baskan Vekili Sırrı Aydogan'ı Çigli'ye davet ediyoruz. Karsıyaka'ya, Seyrek'e gelsinler bizzat kendileri havayı koklayıp hissetsinler. Bakalım kokuyor mu kokmuyor mu? Üçkuyular'a gidip Hava Egitim Komutanlıgı'nın önüne gelsinler. Denize desarj nasıl oluyor görsünler. Vatandasın gözünün içine bak baka yalan söylüyorlar" dedi. Çigli Meclis Üyesi Yeter Gören, "IZSU'nun açıklamasını hayretle okudum. Arıtma tesisinde koku problemi yok diye açıklama yapmıs. Her halde saka yapmıslar. Uzun yıllardan bu yana IZKENT'te oturuyorum. Bırakın meclis üyeligini bir vatandas olarak artık bıktık diyorum. Bir yandan Harmandalı çöplügünden diger yandan Çigli Atık Su arıtma tesisinden gelen pis koku resmen bizi canımızdan bezdirdi. Yaz günü kapı pencere açamaz hale geldik. Bu da yetmezmis gibi gece yatarken evimizin banyosunda, mutfagında ne kadar gider varsa hepsini bezlerle tıkıyoruz. IZKENT'te adeta oksijene hasrete yasıyoruz" dedi.Şükran Yüksek: 1997 yılından bu yana koku ile adeta savaş veriyoruz. Çöp dağları her geçen gün yerleşim alanlarına biraz daha yaklaşıyor. Geceleri mümkün değil balkonda oturamıyoruz. Emine Pekcan: Kokudan duramaz hale geldik. Banyodan, tuvaletten koku eve yayılır oldu. Sağlık açısından da risk altındayız. Ayşegül Kocaoğlu: Kahvaltı yaparken, yemek yerken koku nedeniyle sürekli midem bulanıyor. Resmen sağlığım bozuldu. Cam açıp evimi dahi havalandıramıyorum. Esen Koşu: Ne bahçeye ne de balkona çıkabiliyoruz. Koku artık dayanılmaz boyutlara ulaştı. Recep Sarıoğlu: Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Yaz günü balkona çıkmanın imkanı yok.