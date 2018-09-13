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İşçileri taşıyan otobüs devrildi

Giriş Tarihi: 13.9.2018
İşçileri taşıyan otobüs devrildi
MANİSA'DA Güneydamlar- Bahadırlar karayolunun 1. kilometresinde meydana gelen kazada Sarıgöl'ün kırsal Şehdavutlar Mahallesi'nden aldığı üzüm işçilerini Sarıgöl ovasındaki bir üzüm bağına götüren Efraim Öz (27) yönetimindeki 45 L 4749 plakalı otobüs, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp, devrildi. Yaklaşık 15 metre sürüklenen otobüs, 70 metrelik uçurumun kıyısında durabildi. Aracın uçuruma düşmemesi, olası bir faciayı önledi. Kazada şans eseri ölen olmazken araç şoförü Öz'ün de aralarında bulunduğu 32 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi edilen yaralılardan 22'si taburcu edildi. Hastanede tedavisi süren diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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İşçileri taşıyan otobüs devrildi
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