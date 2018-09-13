İzmir polisinden ‘hırsızlık filmi’

İzmir
İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın göreve gelmesinin ardından, kentte özellikle hırsızlık gibi mala karşı işlenen suçlara karşı etkin bir çalışma başlatıldı. Aşkın'ın İzmir'de göreve başladığı günden bu yana ev, iş yeri ve araçlardaki hırsızlık olaylarında önemli bir gerileme yaşandı. Bu çalışmaların yanında polisiye önlemlere ilave olarak vatandaşların da farkındalığını arttırmak için günler süren çabalar sonrasında Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce kısa film çalışması yapıldı. POLIS VE BEKÇILER OYNADI
İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ve bekçilerin rol aldığı kısa filmde, hem hırsızların kullandığı yöntemler hem de vatandaşların hangi konularda dikkatli olmaları gerektiği gösterildi. Filmdeki en dikkat çeken bölüm ise hırsızlık olaylarına karşı alınması gereken tedbirler oldu. 'Açık pencereden sadece temiz hava değil hırsız da girebilir' anlatımıyla pencereler konusunda vatandaşların dikkatli olmaları tavsiye edildi. Bunun yanında filmde vatandaşların özellikle balkonlarına sensörlü lamba taktırmaları da istendi. Böylelikle devriye gezen polislerin ve bekçilerin yanı sıra diğer apartman sakinlerinin de hırsızları kolayca fark edebilecekleri anlatıldı. Film çeşitli sosyal medya hesaplarının yanı sıra Emniyet Müdürlüğü'ne ait Youtube hesabında da yayınlandı. Ayrıca filmin kentteki sinemalarda film aralarında ve öncesinde gösterimi de yapıldı. Böylelikle daha geniş kitlelere ulaşılmaya çalışıldı. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Hırsızlık olaylarında İzmir'de çok büyük azalma oldu. Bu konuda halkı aydınlatmanın iyi olduğunu, büyük önem taşıdığını biliyoruz. Bu filmde hem eğlenceli bir şekilde uyarıyoruz hem de bizimle işbirliğine çağırıyoruz" dedi.