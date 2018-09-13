Üzerine kale direği devrilen çocuk öldü

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa
Büyükşehir Belediyespor'un altyapı takımının antrenmanı sırasında kale direği küçük sporcunun üzerine devrildi. Yunusemre İlçesi'ne bağlı Güzelyurt Mahallesi'ndeki FikriBayrıl Spor Tesisleri'nde dün meydana gelen olayda sabah saatlerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un altyapı takımı antrenörler eşliğinde antrenmana başladı. Çocuklar antrenman sahasını ayarlamak için portatif tekerlekli kaleyi sürüklemeye başladı. Bu sırada portatif kale, altyapı oyuncularından sahada top toplayan 8 yaşındaki Muharrem Ege Öztürk'ün üzerine devrildi. HAYATA TUTUNAMADI
Hareketsiz şekilde sahada yatan talihsiz çocuğun üzerinden kale direğini kaldıran antrenörler, 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan talihsiz çocuğa ilk müdahaleyi yeşil sahada yaptı. Küçük Muharreml Ege, ambulansla acil olarak özel bir hastanenin acil servisine götürüldü. Küçük çocuk, buradaki müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Öztürk, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik Öztürk'ün ölüm haberi ailesini yasa boğdu. Öztürk'ün acı haberi alan yakınları hastaneye akın etti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.