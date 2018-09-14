İzmir’de eşekle su taşıyorlar

İzmir
'in Kiraz ilçesinde şebeke hattından su alamayan mahalle sakinleri, ihtiyaçlarını el arabası, eşek ve motosiklete yükledikleri bidonlarla çeşmeden karşılıyor. Yaklaşık 500 kişinin ikamet ettiği Yukarı Çayağazı Mahallesi
sakinleri, şebeke suyunun azalması nedeniyle 4 aydır su sorunu yaşıyor. Evlerindeki musluklardan su akmayan vatandaşlar, mahallenin içinden geçen başka bir su kaynağının geçici olarak bağlandığı meydandaki çeşmelerden doldurdukları su bidonlarını eşekle, motosikletle, el arabasıyla ya da sırtlarında taşıyor. Sıkıntılarını İZSU
ve Büyükşehir Belediyesine ileten vatandaşlar da 4 aydır susuzluklarının giderilmesini bekliyor. BU DURUMDAN UTANIYORUM
İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Özcan Kaymak, 2018 yılında mahallelerinde yaşanan su sorunu nedeniyle vatandaşların çok zor günler yaşadığını, kendisinin de bir meclis üyesi olarak bundan çok utandığını belirtti. Kaymak, "İZSU ve Büyükşehir Belediyesi 4 aydır bir çözüm bulamadı. Mahallemize verilmeyen suyun tek sorumlusu İZSU'dur. Sondaj çakma yetkisi de var. Bunu yapmak yerine işleri yokuşa sürüp vatandaşı mağdur ediyorlar. Bu insanların mağduriyetinin giderilmesini bekliyoruz" dedi. Çeşmeden su taşıyan 80 yaşındaki Ayşe Seven ise hergün su taşımaktan dolayı çok zorlandığını kaydetti. Seven, "Suyumuzu istiyoruz. Daha önce böyle bir şey yoktu. Eşeği olanlar onlarla su taşıyor, olmayanlar ise sırtında. Evime su götürürken çok zorlanıyorum." dedi. Açıklama yapan İZSU ise, bölgenin içme suyu ihtilacını karşılayan kaynağın kuruduğunu belirtti.