Minik Sara kansere kafa tutarak yendi

MARDIN'DE dünyaya gelen 15 aylık Sara, 4 aylıkken mesane kanseriyle tanıştı. Akgüç ailesi, küçük kızlarının tedavisi için İzmir'e geldi. Kalacak yeri olmayan aileye İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği'nden aldı. Evi olmadığı için 5 ay hastanede kalmak zorunda kalan Rozalin Akgüç
, derneğe ait Bornova'daki evde yaşamaya başladı. 11 aylık yorucu bir tedavi sürecini tamamlayan minik Sara
'nın tedavi sürecini anlatan anne Rozalin Akgüç, "Kızım 4 aylıkken mesane kanserine yakalandı. Buraya geldiğimizde çok küçüktü. 13 hafta kemoterapi gördükten sonra ameliyat oldu ve mesanesi alındı" dedi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi'nde ameliyat olan Sara'nın tedavisinde olumlu gelişmeler yaşandığını belirten anne anne Akgüç, "Zor bir süreç geçirdik ama 3 hafta sonra memleketimize dönebileceğiz. Sara bundan sonra idrarını normal bir insan gibi yapamayacak. Karnından yapacak. Ama bunları hiç dert etmiyorum. Önemli olan kızımın iyi olması" diye konuştu.