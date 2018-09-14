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Uzakdoğulular Türk kirazı ve inciri istiyor

Giriş Tarihi: 14.9.2018
Uzakdoğulular Türk kirazı ve inciri istiyor
TÜRKİYE'NİN katma değerli yapan sektörlerinin başında gelen ve 2023 için 14 milyar dolar ihracat hedefleyen yaş meyve sebze ve mamulleri sektörü, 4 ülkeyi kapsayan tanıtım atağına 'dan başladı. Yaş meyve sebze ihracatçıları Uzakdoğu pazarına Hong Kong'dan giriş yaptı. Birlik olarak, 2018 yılının son döneminde Hong Kong, Rusya, Fransa ve Çin'de düzenlenecek 4 gıda fuarına katılma kararı aldıklarını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, "Kiraz'da 'Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alan Tahsis Edilmesi Projesi'ni başlattık. Bu projelerin olduğu yörelerde Akdeniz Meyve Sineği olmadığını ortaya koyup Çin'e kiraz ihracatında 16 günlük soğuk zincir şartını ortadan kaldırdığımız takdirde Çin kiraz ihracatı için çok önemli bir pazar haline gelecek. 2018 yılında 161 milyon dolar olan kiraz ihracatımızı ikiye katlamayı hedefliyoruz" dedi.
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Uzakdoğulular Türk kirazı ve inciri istiyor
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