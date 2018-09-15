Dağ: Rüzgar esmesin diye dua mı edelim?

AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
, İzmir
İl Sağlık Müdürlüğünün Körfez suyundan aldığı numunede tespit edilen kirlilik oranına ilişkin açıklamalarda bulundu. Analiz sonucu üç bakteri türünün değerleri ortalamanın çok üzerinde çıktığını hatırlatan Dağ, "Bu durum güzel İzmir'imizin sakinlerinin sağlığını tehdit ediyor. Daha önce belirttik, 'CHP
'li Büyükşehir'e elimizi taşın altına koyarız' dedik. Hiçbir cevap gelmedi. Burada yine belirtiyorum, biz bu problemlerin çözümü için birlikte çalışmaya hazırız" dedi. Dağ, yapılan tahlil sonucuna göre İzmir'de deniz suyuna arıtılmamış atık su karıştığı, kanalizasyon sisteminde sıkışan çamurun çürüyerek gaz oluşumuna sebep olduğu, arıtma tesislerinin sağlıklı işlememesinin bozulma ve çamur oluşumlarına neden olduğu tespitinin yapıldığını söyledi. İzmirlilerin denizden gelen kokudan dolayı evlerinden dışarıya çıkamayacak duruma geldiklerini belirten Dağ, "Birileri de çıkıp 'Biz kokunun sebebini tespit edemedik' diye açıklama yapıyor. İnsanlarımızla dalga geçer gibi konuşuyorlar. Ne yapalım, rüzgar esmesin diye dua mı edelim?" diye konuştu. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da kötü kokunun kentin en önemli sorunu olduğunu, alınan su örneklerinin de bu durumu en iyi şekilde yansıttığını söyledi. İzmir'in daha büyük yatırımları konuşması gerektiğini dile getiren Kırkpınar, "İzmir şu anda büyük bir sağlık sorunuyla karşı karşıya. Bu işin şakası yok. İzmirli artık nefes alamıyor. Derin uykusundan o keskin kokuyla uyanmak zorunda kalıyor. Bir an önce vatandaşların bu ıstırabının giderilmesi gerekir. Kentin ciddi altyapı yatırımlarına ihtiyacı var" ifadesini kullandı.