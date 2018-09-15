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Plakaya dikkat! Ağır cezası var

Giriş Tarihi: 15.9.2018
Plakaya dikkat! Ağır cezası var
ve Otomobilciler Esnaf Odası, yetkili kurum olduğu araç plaka basımında yeni yatırımlara imza atıyor. lilere daha çok noktada hizmet verebilmek amacıyla basım atölyelerinin sayısı artırılıyor. Konak Yenişehir, Karşıyaka ve Buca Otokent'in ardından Üçyol'daki oda merkezinde açıldı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, taksi taşımacılığının yanında plaka basımında da İzmirlilere en iyi hizmeti sunmanın gayreti içinde olduklarını ifade etti. Gösteriş için mevzuata aykırı plaka takanlara ya da plakasız trafiğe çıkanlara seslenen Anık, "2 bin 18 TL'ye varan para cezası var, araç da trafikten men edilebilir" dedi.
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Plakaya dikkat! Ağır cezası var
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