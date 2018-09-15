Plakaya dikkat! Ağır cezası var

İzmir Şoförler
ve Otomobilciler Esnaf Odası, yetkili kurum olduğu araç plaka basımında yeni yatırımlara imza atıyor. İzmir
lilere daha çok noktada hizmet verebilmek amacıyla basım atölyelerinin sayısı artırılıyor. Konak Yenişehir, Karşıyaka ve Buca Otokent'in ardından Üçyol'daki oda merkezinde açıldı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, taksi taşımacılığının yanında plaka basımında da İzmirlilere en iyi hizmeti sunmanın gayreti içinde olduklarını ifade etti. Gösteriş için mevzuata aykırı plaka takanlara ya da plakasız trafiğe çıkanlara seslenen Anık, "2 bin 18 TL'ye varan para cezası var, araç da trafikten men edilebilir" dedi.