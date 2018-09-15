Servet’e tam destek

İzmır'de son derece sağlıklı, kıpır kıpır bir çocukken yaklaşık 2 ay önce hareketleri bir anda yavaşlayan Servet Metin Göktaş
'a, lösemi hastalığı tanısı kondu. Kamil Göktaş
ve 6 aylık hamile Esra Göktaş (28) çiftinin ilk çocukları Servet, şimdi Ankara'da tedavi görüyor. Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan baba Kamil Göktaş (33), lösemi hastası 4 yaşındaki oğlu Servet Metin Göktaş'ın zorlu mücadelesinde çalışma arkadaşlarının desteğiyle moral buluyor. Baba Göktaş'ın tedavi nedeniyle Ankara'da bulunduğu sırada, Göktaş ailesinin fotoğrafının yer aldığı bir pankart bastıran belediye çalışanları, acılı aileye yeşil sahadan destek verdi. Arkadaşlarının halı saha maçı öncesi açtığı 'Göktaş Ailesi dualarımız sizlerle' yazılı pankartı görünce çok duygulandığını ifade eden Kamil Göktaş, o anı asla unutamayacağını söyledi. Servet'e bir süre sonra ilik nakli yapılması gerektiğini belirten Göktaş, eşi ve kendisinin ilik nakli için uygun bulunamadığını söyleyerek taramaların devam ettiğini anlattı. Göktaş, "Şimdi kardeşlerimizden örnek alındı. 15 gün sonra sonuçlar çıkacak. En kötü ihtimal yüzde 90 uyumlu olmalı. Uygun çıkarsa 4 ay sonra nakil yapılacak" dedi. Yeni doğacak bebeklerinin de uyumlu iliğe sahip olabileceğini anlatan Göktaş, "Aralık sonu doğacak bebeğimizin doğum sırasında kordon kanına bakılacak. Belki Servet'e erkek kardeşi bir umut olacak. İnşallah daha önce uyumlu ilik bulunacak" diye konuştu.