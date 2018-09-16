Servisçilerden “korsan araç” uyarısı

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3 bin 500 üyesi bulunan Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası, kent genelinde 6 bin 500 araç ile hizmet veriyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kala, Oda Başkanı Hasan Basri Bostancı'dan önemli uyarılar geldi. Özellikle korsan taşımacılığın yaygın olduğuna ve bu tür araçlarda çocukların can güvenliğinin bulunmadığına dikkat çeken Hasan Basri Bostancı, velileri de duyarlı olmaya davet etti. Öğrenci velilerinin, aracın okul taşıtı olup olmadığını 'S' plakasından anlayabileceklerini söyleyen Bostancı ayrıca, "Servis aracının arkasında 'Okul taşıtıdır' yazısı bulunmalı" dedi. Korsan taşımacılıkta Oda'nın ve güvenlik güçlerinin gösterdiği hassasiyeti, velilerin de göstermesini isteyen Bostancı, yine velilerin çocuklarını emanet edecekleri servis çalışanları ile birebir muhatap olması gerektiğine dikkat çekti.