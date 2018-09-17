Emniyet hazır kıta

İZMIR Emniyet
Müdürü Hüseyin Aşkın, 800 bin öğrenci ve 53 bin 186 öğretmenin ders başı yapacağı yeni eğitim öğretim yılında çocukların eğitimlerini güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri, suç, şiddet ve kötü alışkanlıklardan korunmaları amacıyla polisin sorumluluk alanlarında tedbirler alındığı belirtildi. "Polis-Okul İrtibat Görevlisi" projesi kapsamında 113'ü riskli olabileceği değerlendirilen okullar olmak üzere 450 okulda 500 polisin görev yapacağını ifade eden Aşkın, "Evrakları tam olmayan servislere müsaade etmeyeceğiz. Ailelerden de ricamız evrakları tam olan kayıtlı servisleri tercih etmeleri yönünde" diye konuştu.