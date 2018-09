Fettah Can coşturdu

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen, Folkart'ın Ana Sponsor olduğu 87. İzmir Enternasyonal Fuarı ( İEF ), fuarı yoğun ilgi görüyor. Havanın güzel olması ve hafta sonuna da gelinmesiyle birlikte on binlerce ziyaretçi İEF'yi ziyaret ediyor. Çim Konserleri'nde bu kez romantik şarkılarıyla ön plana çıkan Fettah Can sahne aldı. Fettah Can, konserde hayranlarıyla birlikte şarkılar söyledi. Rock Sahnesi'nde Kolpa grubu hayranları ile buluştu. Kolpa, hayranlarıyla fuarın simgelerinden dönme dolap manzaralı fotoğraf çektirerek, sosyal medya hesaplarında paylaştı. İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde "Çehov Kabare" oyunu seyircisiyle buluşurken, Mogambo Caz Geceleri'ni Ayşe Gencer & İmer Demirer'i ağırladı. Palyaço etkinlik alanı da büyük ilgi gördü.