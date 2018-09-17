Özlenen Göztepe

Haftaya 4'üncü sırada giren Kayserispor
karşısında maça çok hızlı başlayan Göztepe
, ilk 20 dakikada Yasin ve Alpaslan'ın golleriyle üstün geldi. Rakibinin namağlup unvanına son veren sarı kırmızılılar, hem savunmada hem de hücumda sergilediği performansla gelecek adına büyük umut verdi. Bornova Stadı'nı tıklım tıklım dolduran Göztepeli futbolseverler 90 dakika bitiminde takımıyla galibiyete ortak oldu. Futbolcularla omuz omuza İsyan Marşı'nı söyleyen taraftarlar, "Hep böyle oynayın canımızı verelim" tezahüratlarıyla ortalığı inletti. Fenerbahçe
'nin ardından Kayserispor engelini de aşan İzmir
ekibinde Başkan Mehmet Sepil
ve Teknik Direktör Bayram Bektaş da rahatladı. İlk 4 haftada 3 yenilgi alan takıma istediği oyunu aşılamaya başladığını belirten Bayram Bektaş, "Kafamızdaki sistem artık oturuyor. Böyle mücadele edip oynadığımız sürece içeride dışarıda her maçı kazanırız" dedi. Jarome ve Cikalleshi'nin takıma katılmasıyla ileri uçta büyük bir sorunu giderdiklerini belirten genç teknik adam, "İki forvetimiz de savunmaları yıpratıyor. Bu da bizi pozisyona sokuyor" diye konuştu.