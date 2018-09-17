Yemsıler mahallesı’nde ‘koku’ sorunu

İZMİR'İN
Kiraz ilçesinin kırsal mahallelerini ziyaretten dönen AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir
Milletvekili Hamza Dağ'ın aracını Şemsiler Mahallesi'nde durduran bir grup köylü, mahallerindeki düzenli çalışmayan atık su arıtma tesisindeki pis suların Keleş Çayı'na salındığını, bunun da kokuya neden olduğunu belirtip, yardım istedi. Köylüler derenin üzerine de bir köprü yapılmasını talep etti. Köylüleri dinleyen Milletvekili Dağ, bunun İzmir Büyükşehir Belediyesi
tarafından çözüme kavuşturulması gereken bir sorun olduğunun belirtti. Dağ, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
, Kiraz'a gelecektir. Sorununuzu iletin, çözerler. Şayet çözmezlerse, biz boruları alırız, Kiraz Belediyesi de boruları döşer" dedi. Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar da köylülerin istediği köprüyü yapacaklarının sözünü verdi.