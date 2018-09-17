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Yemsıler mahallesı’nde ‘koku’ sorunu

Giriş Tarihi: 17.9.2018
Yemsıler mahallesı’nde ‘koku’ sorunu
İZMİR'İN Kiraz ilçesinin kırsal mahallelerini ziyaretten dönen Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Hamza Dağ'ın aracını Şemsiler Mahallesi'nde durduran bir grup köylü, mahallerindeki düzenli çalışmayan atık su arıtma tesisindeki pis suların Keleş Çayı'na salındığını, bunun da kokuya neden olduğunu belirtip, yardım istedi. Köylüler derenin üzerine de bir köprü yapılmasını talep etti. Köylüleri dinleyen Milletvekili Dağ, bunun tarafından çözüme kavuşturulması gereken bir sorun olduğunun belirtti. Dağ, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı , Kiraz'a gelecektir. Sorununuzu iletin, çözerler. Şayet çözmezlerse, biz boruları alırız, Kiraz Belediyesi de boruları döşer" dedi. Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar da köylülerin istediği köprüyü yapacaklarının sözünü verdi.
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Yemsıler mahallesı’nde ‘koku’ sorunu
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