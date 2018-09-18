Akigo’nun acelesi var

SPOR
Toto Süper Lig
'de geçen sezon ilk kez Türkiye Kupası
'nı, bu sezon başında ise Süper Kupa'yı kazandıktan sonra en kötü sezon başlangıcını yapan Akhisarspor, teknik direktör
Saffet Susic'le yollarını erken ayırırken, lig ve Avrupa'daki yoğun fikstürü nedeniyle elini çabuk tutacak. Perşembe günü UEFA
Avrupa Ligi J Grubu'ndaki ilk maçta Krasnodar
'ı ağırlayacak Akhisar, pazar günü de Süper Lig'de lider Galatasaray
'ı konuk edecek. Ligde 5 maçta ilk kez galibiyetsiz 2 puanla son sırada kalan Akigo
, Susic'in görevine son verirken, tarihindeki en erken teknik direktör değişikliğini de yaptı.