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’nun acelesi var

Giriş Tarihi: 18.9.2018
Akigo’nun acelesi var
SPOR Toto 'de geçen sezon ilk kez 'nı, bu sezon başında ise Süper Kupa'yı kazandıktan sonra en kötü sezon başlangıcını yapan Akhisarspor, Saffet Susic'le yollarını erken ayırırken, lig ve Avrupa'daki yoğun fikstürü nedeniyle elini çabuk tutacak. Perşembe günü Avrupa Ligi J Grubu'ndaki ilk maçta 'ı ağırlayacak Akhisar, pazar günü de Süper Lig'de lider 'ı konuk edecek. Ligde 5 maçta ilk kez galibiyetsiz 2 puanla son sırada kalan , Susic'in görevine son verirken, tarihindeki en erken teknik direktör değişikliğini de yaptı.
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Akigo’nun acelesi var
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