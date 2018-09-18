Altınordu’dan F.Bahçe’ye ret

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Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu
'nun kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan
, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin sarı-lacivertli ekibin transfer
edeceği genç oyuncuları yetiştirmek üzere Altınordu'nun ilk 11'nin 4 pozisyonunu kiralama teklifi getirdiğini ancak bunu kabul etmediklerini bildirdi. Özkan, "Fenerbahçe'nin transfer edeceği genç oyuncuları yetiştirmek üzere, bir alt ligde oynayan Altınordu'nun ilk 11'nin 4 pozisyonunu kiralama teklifi getirdi. Biz Altınordu vizyonu ile uyuşmadığı için kabul etmedik" dedi.