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’dan F.Bahçe’ye ret

Giriş Tarihi: 18.9.2018
Altınordu’dan F.Bahçe’ye ret
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden 'nun kulüp başkanı , Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin sarı-lacivertli ekibin edeceği genç oyuncuları yetiştirmek üzere Altınordu'nun ilk 11'nin 4 pozisyonunu kiralama teklifi getirdiğini ancak bunu kabul etmediklerini bildirdi. Özkan, "Fenerbahçe'nin transfer edeceği genç oyuncuları yetiştirmek üzere, bir alt ligde oynayan Altınordu'nun ilk 11'nin 4 pozisyonunu kiralama teklifi getirdi. Biz Altınordu vizyonu ile uyuşmadığı için kabul etmedik" dedi.
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Altınordu’dan F.Bahçe’ye ret
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