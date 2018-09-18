Aşırı hız can aldı

İZMİR'İN
Tire ilçesinde, önce yönlendirme tabelalarına ardından yol kenarındaki kum yığınına çarpan otomobilin sürücüsü Halil Çaparoğlu (29) öldü. Kaza
, önceki gün saat 23.30 sıralarında, Tire- Bayındır Karayolu'nda meydana geldi. Traktör tamircisi Halil Çaparoğlu, kullandığı otomobilin, iddiaya göre aşırı hız
sonucu direksiyon hakimiyetini yitirdi. Yolun karşısına geçen otomobil, önce yönlendirme tabelalarına ardından yol kenarındaki kum yığınına çarptı. Hurdaya dönen otomobili gören vatandaşlar, kazayı AKS 110 ile sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Çaparoğlu'nun öldüğü belirlendi. AKS 110 ekipleri, Çaparoğlu'nun cesedini sıkıştığı yerden çıkardı. Bu yılın başında evlendiği öğrenilen Halil Çaparoğlu'nun cenazesi, kaza yeri incelemesinden sonra İzmir Adli Tıp
Kurumu'na kaldırıldı.