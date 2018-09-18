Ders zili çaldı

İzmir'de yeni eğitim öğretim yılı, okulların bahçelerine zeytin fidanı dikimiyle başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Program daha sonra Karabağlar ilçesinde TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın ailesi tarafından yaptırılan Bahar Yıldırım İlkokulu'nda devam etti. Okuldaki tören, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Eğitimde geleceğe köklü adımlar" adlı projesi kapsamında okul bahçesine zeytin fidanı dikimi ile başladı. Projeyle kent genelindeki tüm okulların bahçesine yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla zeytin fidanı dikileceği, bu fidanların bakımını çocukların üstleneceği belirtildi. "Eğitimde geleceğe köklü adımlar" ile öğrencilerin çevre bilinci ve doğa sevgisinin artırılması amaçlanıyor.

TEKNOLOJI VURGUSU

İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi, 850 bin öğrenci ve 60 bin öğretmen ile birbirine kenetlenmiş kocaman bir aile olarak yeni bir eğitim öğretim yılına merhaba dediklerini söyledi. Çocukları eğitim ortamına hazırlarken kendilerini büyük bir ailenin parçası olarak hissetmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirten Yahşi, onları özgüveni yüksek, şahsiyetli bireyler olarak hazırlamanın en büyük vazifeleri olduğunu ifade etti. Çocukların yarına şekil ve yön vereceğine dikkati çeken Yahşi, "Türlü teknolojik imkanlar var. Bilgiyi biriktirmek değil, onu kullanmak esas olacaktır. Teknolojiyi üretecek, bunu iş kolu haline getirecek gençler geleceği inşa edecektir. Akademik başarıyı sosyal, sportif ve sanatsal başarılarla taçlandırmak için öğrencilerimizi ilgi alanlarına göre eğitmek için çalışıyoruz. Kantin ve servislerimizin denetimlerine titizlikle devam edeceğiz. Okul çevresindeki tehlikelere karşı emniyet birimleri okul çevresini en iyi şekilde takip edecek. Özel eğitime ihtiyaç duyan, okul ortamından uzak kalan öğrencileri eğitimin içine aldık. Birlikte daha güçlüyüz" dedi. İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış da öğrencilere ve öğretmenlere başarı diledi. Öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden protokol üyeleri, öğrencilere hediye verdi, başarı diledi.