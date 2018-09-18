Ege’de sardalya bereketi

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sezonunun başlamasıyla Egeli balıkçılar sardalya bereketi yaşarken, bölgenin geleneksel balığı tüm Türkiye'den ilgi görüyor. Ege'de Balıkesir, İzmir ve Aydın
kıyılarında sürü balıklarının geçiş noktalarında ağlarını denize bırakan yaklaşık 60 gırgır teknesi, ağlara dolan balıkları gün doğumuyla İzmir Büyükşehir Belediyesi
Su Ürünleri Hali'ne getiriyor. Burada açık artırma ve pazarlık sürecinin ardından perakende satış yerlerine doğru yola çıkan sardalyanın önemli bölümü yine Ege Bölgesi
'nde tüketiliyor. İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, sezon öncesi yaptıkları tahmin çalışmasında sardalya bereketinin gözüktüğünü, sezonun ilk 15 gününde de bu beklentilere uygun bir dönem geçirdiklerini bildirdi.