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Ege’de sardalya bereketi

Giriş Tarihi: 18.9.2018
Ege’de sardalya bereketi
AV sezonunun başlamasıyla Egeli balıkçılar sardalya bereketi yaşarken, bölgenin geleneksel balığı tüm Türkiye'den ilgi görüyor. Ege'de Balıkesir, İzmir ve kıyılarında sürü balıklarının geçiş noktalarında ağlarını denize bırakan yaklaşık 60 gırgır teknesi, ağlara dolan balıkları gün doğumuyla Su Ürünleri Hali'ne getiriyor. Burada açık artırma ve pazarlık sürecinin ardından perakende satış yerlerine doğru yola çıkan sardalyanın önemli bölümü yine 'nde tüketiliyor. İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, sezon öncesi yaptıkları tahmin çalışmasında sardalya bereketinin gözüktüğünü, sezonun ilk 15 gününde de bu beklentilere uygun bir dönem geçirdiklerini bildirdi.
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Ege’de sardalya bereketi
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