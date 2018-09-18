Egelı turızmcıler yazı mutlu bıtırıyor

TÜRKIYE'NIN
önemli turizm
merkezlerinden Ege'de turizmciler 2018 yaz sezonunu mutlu bir şekilde noktalıyor. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, turizm sektöründe 2018'de "mucizelerin yaşandığını" söyledi. Sezon öncesi beklenen rakamların çok üstüne çıkıldığını belirten İşler, "Sezon boyunca yüzde 100'e varan doluluk oranlarımızı koruduk. İzmir
özelinde özellikle Almanya
ve İngiltere
vatandaşlarının yoğun talepleriyle karşı karşıyayız. Geçen seneye göre yüzde 45'lik bir artış söz konusu" dedi. Sezon sonuna gelinmesine rağmen ekim ayında da yabancı tur operatörlerinin Türkiye
'den vazgeçmediğini, ay sonuna kadar bazı otellerin doluluklarını koruduğunu ifade eden İşler, 2019'da da bu artışın sürmesini beklediklerini bildirdi.