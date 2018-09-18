Fuara yakışan son

87. İEF
'nin son gününün konukları İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde "Hayat Bayram Olsa" ile Ali -Aysun Kocatepe
, Rock Sahnesi'nde sevilen rock grubu "Redd" ve Mogambo'da ise usta sanatçı "Bülent Ortaçgil
" oldu. "Palyaço ve Sokak Gösterileri" ile "Free Fall" alanı da diğer günlerde olduğu gibi son günde de ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer aldı. Redd konserini izleyen ve sosyal medya hesabından konseri canlı yayınlayan ünlü oyuncu Meltem Cumbul
, daha sonra Mogambo'ya geçerek, ünlü sanatçı Bülent Ortaçgil'i dinledi. Fuara
yıldır üst üste sanatçı sponsorluğunu üstlenerek İzmir
lilere unutulmaz anlar yaşatan Migros, bu yıl da geleneği bozmadı. Türk pop müziğin sevilen isimleri Berkay, Gülşen
ve Fettah Can
konserleri ile İzmirliler Fuarın tadını doyasıya çıkarttı. Migros, düzenlediği muhteşem konserlerle aynı zamanda İzmir'deki 30. yaş gününü de kutladı. Ege'de 585 mağazasıyla hizmet veren, 9 bin 234 kişiye istihdam sağlayan Migros, müşterileriyle arasında kurduğu güçlü bağın karşılığını 30. yaşını kutlayan müşterilerinin verdiği teşekkür plaketiyle aldı.