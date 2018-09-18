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Hayata dönüş

3. Lig’e 2. Grup’a 1 beraberlik bir yenilgi ile kötü başlangıç yapan Kaf Kaf, evinde ağırladığı 2003’ü yenerek büyük moral buldu

Giriş Tarihi: 18.9.2018
Hayata dönüş
Son 3 yılda 2 kez küme düştükten sonra TFF 3. Lig 2. Grup'a Van deplasmanındaki beraberlikle başlayan, ardından yeni teknik patronu yönetimindeki ilk maçta evinde birçok fırsatı harcayıp Düzcespor'a mağlup olan Karşıyaka, 2003'ü geriden gelip yenerek moral buldu. Geçen sezon son dakika golleriyle 8 maç üst üste mağlup olarak küme düşen Kaf-Kaf'ın Mustafa Aşan hariç tamamı altyapı patentli kadrosu, bu galibiyetle büyük özgüven kazandı. Tarihi borç yükü ve transfer yasağıyla yok olmama savaşı veren yeşil-kırmızılılarda genç futbolcuların geriden gelip mağlubiyeti kabul etmemesi, camiaya da büyük moral oldu. Hafta içinde de 'nda 'a yenilen Kaf-Kaf, 7 maç sonra galibiyetle tanışırken taraftar da 90 dakika sonrası genç futbolcuları bağrına bastı. Galibiyeti değerlendirirken, "Başka Karşıyaka yok" mesajını veren teknik direktör Aytekin Sümbül, "Çok çalışmaktan başka çaremiz yok ve çok çalışıyoruz" dedi.
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Hayata dönüş
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