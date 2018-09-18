Kuru ıncırde 80 bın ton rekolte tahmını

İZMIR
Ticaret Borsası'nda (İTB
) Tarım
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla 2018/2019 sezonu çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir sezon açılışı, ilk ürün töreni ve ilk ürün satışı gerçekleştirildi. Törene; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir
Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve İzmir milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ve oda başkanları ile ev sahibi İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli katıldı. Törende konuşan Bakan Pakdemirli, geçen yıl 71,5 bin ton incir satarak 287 milyon dolar ihracat yapıldığını, 547 bin ton üzüm satılarak 604 milyon dolarlık girdi elde edildiğini söyledi. Kestelli de kuru incirde 2018/2019 sezonu rekolte tahmininin 80 bin ton olduğunu kaydetti.