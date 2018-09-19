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spor’a lisans müjdesi

Giriş Tarihi: 19.9.2018
Denizlispor’a lisans müjdesi
LISANSINI yenilemesi için eski futbolcu, teknik direktör ve personeline kesinleşmiş 1 milyon 250 bin TL borcu ödemesi gereken spor'da alacaklılarla görüşen yönetim, birçok kişiye ödeme yaptı. Eski futbolculardan Ömer Alp Kulga, alacağını ötelemeyi kabul ederek kulübe imza verdi. Yönetim, "Kulübümüzün Ulusal Kulüp Lisansı alabilmesi için gerekli olan mali kriter dosyaları tamamlanarak Türkiye Futbol Federasyonu'na teslim edilmiştir. Dosyalarımızın incelenmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulübümüz için nihai karar verilecektir" açıklamasını yaptı.
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Denizlispor’a lisans müjdesi
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